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مواد نتناولها يوميا تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة في موسكو الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا وجود مجموعة من المواد الغذائية التي تزيد من احتمال الإصابة بالزهايمر.

وحددت هذه المواد بالسكر والدهون المتحولة، وقالت إنّ الإفراط في تناول هذه المواد يرفع احتمال الإصابة بالزهايمر بشكلٍ كبير.

وبررت الأمر بقدرة هذه المواد على زيادة الالتهابات المزمنة في الجسم، مما يزيد احتمال الإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر والعجز الفكري.

وأشارت إلى أنّ التخفيف من تناول هذه المواد يقلل من احتمال الإصابة بالزهايمر عند التقدم بالعمر.

ولتجنب هذا الأمر دعت أنتونينا ستارودوبوفا الناس لاتباع نظام غذائي صحي يساعد في الحفاظ على الصحة العقلية، بالإضافة لتناول الثمار الطازجة، المكسرات، الفواكه، الأسماك الدهنية، والتي تساهم في منع تدهور الوظائف المعرفية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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