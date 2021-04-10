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“قيد مجهول” يدفع الفنان عبد المنعم عمايري لمراجعة طبيب نفسي

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ الفنان السوري عبد المنعم عمايري في تصريحاتٍ أدلى بها لإذاعة شام إف إم مراجعته لطبيب نفسي بعد تصوير مشاهده في مسلسل قيد مجهول.

وأشار إلى أنّ هذا الدور أتعبه كثيراً، وأنّه يحتاج لراحة نفسية طويلة بعد الانتهاء منه.

وأوضح بأنّ تماهياً كبيراً حصل بينهم وبين شخصية سمير التي لعبها في المسلسل، وأنّه جسدّ الدور بكل جوارحه.

وقال النجم السوري إنّه سيجسد شخصية معاكسة لشخصية سمير في مسلسل على صفيح ساخن، حيث سيلعب دور تاجر مخدرات.

ونال مسلسل قيد مجهول المكون من 8 حلقات صدىً كبيراً في العالم، بسبب القصة والحبكة المميزة، والدور الرائع للنجم عبد المنعم عمايري والذي وصف بالهوليودي.

ومسلسل قيد مجهول من تأليف محمد أبو لبن، لواء يازجي، وإخراج السدير مسعود، وبطولة عبد المنعم عمايري، باسل خياط، هيا مرعشلي، فايز قزق، نظلي الرواس وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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