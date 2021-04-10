تسريبات تكشف مواصفات حاسوب Surface الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة مايكروسوفت الأمريكية مواصفات حاسوب Surface الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه خلال الفترة القادمة تحت اسم Surface Laptop 4.

ومن المتوقع أن يعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Ryzen 5 4680U و Ryzen 74980U، ومعالجات رسوميات Xe مدمجة.

وستزود الشركة الأمريكية هذا الحاسوب بشاشات بمقاس 13.5 بوصة، و15 بوصة، وبذواكر تخزين عشوائية تصل لـ32 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة الداخلية لـ1 تيرا بايت.

ومن المتوقع أنّ يأتي الحاسوب الجديد بهيكل معدني رقيق، وأن يحتوي على عدة منافذ تساعد في توصيله مع الأجهزة الأخرى.

يشار إلى أنّ التسريبات لم تستطع الكشف عن سعة البطارية، ولا عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره

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