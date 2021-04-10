لهذه الأسباب.. تجنبوا الإفراط في شرب الماء

أكدّت الطبيبة الروسية آنا كوروبكينا المختصة بأمراض الكلى خطورة الإفراط في شرب الماء.

وقالت إنّ فائض الماء يؤدي للإصابة بحالة تدعى التسمم بالماء، والتي تؤدي إلى انخفاض تركيز الإلكترونيات التي تعزز حركة العناصر الغذائية في خلايا الجسم، وإخراج المنتجات الأيضية منها.

وأوضحت الطبيبة بأنّ الرياضيين يعدون من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، لأنّهم يشربون كميات كبيرة من الماء دفعةً واحدة.

وأشارت إلى أنّ الإفراط في شرب الماء، وشربه دفعة واحدة يزيد من هدم البروتين، ويهدد القلب لانخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، مما يرفع احتمال الإصابة بالسكتة القلبية.

وحددت الطبيبة الروسية الكمية التي يجب أن يشربها الإنسان في اليوم ب30 مل لكل 1 كيلو غرام من وزن الجسم، أو كوب واحد لكل 10 كيلو غرام.

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