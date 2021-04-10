بالخطأ.. جامعة تمنح قبولاً لنصف مليون طالب

أوقع خطأ تقني جامعة كنتاكي الأمريكية في حرجٍ كبير، وذلك بعدما أرسلت الجامعة خطابات قبول لنصف مليون طالب وطالبة في المرحلة الثانوية.

وتفاجأ الطلاب بوصول قبول يخص برنامجاً للقيادة الصحية في كلية العلوم الصحية، حيث قالت ماري دوغيتيري من مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية إنّها تلقت قبولاً من جامعة لم تقدم لها بالأساس.

من جانبها تقدمت الجامعة باعتذار لجميع الطلاب الذين وصلهم القبول الخاطئ.

الجدير بالذكر أنّ البرنامج لم يحظَ بالقبول لدى الطلاب، حيث لم يبدِ سوى مئات الأشخاص اهتمامهم به رغم وصوله لنصف مليون طالب.

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