بعد فيسبوك.. لينكد إن تتعرض لاختراق ضخم

أعلنت شبكة لينكد إن عن تعرضها لاختراقٍ تسبب بسرقة بيانات نصف مليار مستخدم وعرضها للبيع على شبكة الإنترنت في حادثة مشابهة للفيس البوك التي تعرضت للاختراق قبل عدة أيام.

وقالت الشبكة في بيانٍ رسمي:” لا نزال نحقق في المشكلة، لكن يبدو أن هناك مجموعة من البيانات المنشورة معروضة علناً على الإنترنت، تم اقتطاعها من الموقع، إلى جانب بيانات مجمعة من مواقع إنترنت أخرى”.

وأشار البيان إلى أن الحصول على بيانات المستخدمين يعدّ انتهاكاً لشروط الخدمة، وأنّ المنصة تعمل بشكلٍ مستمر على حماية المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

من جهةٍ أخرى نشر الهاكرز بيانات 2 مليون مستخدم ليؤكدوا صحة كلامهم، وقالوا إنّهم سرقوا بيانات ثلث مستخدمي لينكد إن.

وتضمنت البيانات التي تم عرضها الأسماء الكاملة لأصحاب الحسابات، وعناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، الجنس، المعلومات الوظيفية، وروابط حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

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