منوعات

بعد فيسبوك.. لينكد إن تتعرض لاختراق ضخم

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شبكة لينكد إن عن تعرضها لاختراقٍ تسبب بسرقة بيانات نصف مليار مستخدم وعرضها للبيع على شبكة الإنترنت في حادثة مشابهة للفيس البوك التي تعرضت للاختراق قبل عدة أيام.

وقالت الشبكة في بيانٍ رسمي:” لا نزال نحقق في المشكلة، لكن يبدو أن هناك مجموعة من البيانات المنشورة معروضة علناً على الإنترنت، تم اقتطاعها من الموقع، إلى جانب بيانات مجمعة من مواقع إنترنت أخرى”.

وأشار البيان إلى أن الحصول على بيانات المستخدمين يعدّ انتهاكاً لشروط الخدمة، وأنّ المنصة تعمل بشكلٍ مستمر على حماية المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

من جهةٍ أخرى نشر الهاكرز بيانات 2 مليون مستخدم ليؤكدوا صحة كلامهم، وقالوا إنّهم سرقوا بيانات ثلث مستخدمي لينكد إن.

وتضمنت البيانات التي تم عرضها الأسماء الكاملة لأصحاب الحسابات، وعناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، الجنس، المعلومات الوظيفية، وروابط حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك