خالد الصاوي يكشف تفاصيل دوره في “القاهرة- كابول”

كشف الفنان خالد الصاوي، عن تفاصيل دوره في مسلسل “القاهرة- كابول” الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني.

وأوضح الصاوي، خلال حديثه لـ “قناة الحياة” المصرية، أنه ضد المتطرفين، لكن يضايقه دور المتطرف الذي يعرض عليه إذا كان لشخص سمج، بقوله: “أكيد في واحد منهم كان مصدق، أكيد واحد فيهم بيحب ربنا بطريقة غلط، مش قصده يبقى عميل لدولة كذا أو نظام كذا، ده دور المتطرف اللي أحب أعمله.”

وحول استعداده للدور، تحدث خالد الصاوي: “أشوف الطريق الطويل اللي عمله، في بيننا قواسم مشتركة. هو بيحب القرآن والأحاديث والتاريخ الإسلامي، وأنا بأحب القرآن والأحاديث والتاريخ الإسلامي، لكن هو حدف في حتة أنا ما حدفتش فيها.”

وعن قيمة المسلسل، أكد الفنان خالد الصاوي، “مهمة لكن لا تكون الرسالة مدرسية. نحن لا نكلم شعبا من الأطفال، أو تنقصه المفهومية. شعبنا عظيم وأكلمه على أنه ذكي”.

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