بائع “التمر الهندي” في سوريا يستعد لموسمه في شهر رمضان

في أحد أسواق دمشق المزدحمة، يردد بائع العصير المتجوّل، إسحاق كريميد، أغان شعبية لجلب الزبائن خلال جولته اليومية، حاملاً على ظهره إبريقاً نحاسياً مزخرفاً ملأه بشراب التمر الهندي استعداداً لشهر رمضان.

يؤكّد كريميد في حديثه للوكالة الفرنسية للأنباء، أن الطلب يتزايد عادة على المشروبات الشعبية الباردة خلال شهر رمضان الذي يبدأ بعد بضعة أيام، ولا سيما شراب التمر الهندي الذي اعتاد على بيعه في سوق الحميدية الدمشقيّ المسقوف.

يشعرُ الرجلُ ذو الشاربين الطويلين بأنه مكلف بمهمة، فيمازح الناس ويحاول إفراحهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشتدّ وطأتها عليهم بعد عقد من الحرب.

ويضيف لوكالة فرانس برس “عملي الأساسي زرع الابتسامة على وجه الزبون، فأسقيه التمر الهندي بطرق مختلفة”.

ويتابع كريميد المعروف بلقب “أبو محمد” حديثه، أن “المهم أن يغادر الزبون وهو سعيد، فمن يأتي إليّ غاضباً، يغادر من عندي وهو بحالة رضا”.

يجول يوميا في الأسواق القديمة حيث يبادره الزبائن لشراء كأس من الشراب المنعش والتقاط صورة تذكارية معه في أحيان كثيرة.

يرتدي كريميد اللباس الشعبي التقليدي، فيضع شروالا وقميصا مزركشا بالنقشات الشرقية ويعتمر طربوشا أحمر يخزن فيه الأموال التي يجنيها، آملاً أن يزدادوا الزبائن خلال شهر رمضان.

واعتاد البائع أن يضع النقود التي يتقاضاها تحت طربوشه بطريقة استعراضية، فيقلب الطربوش ليصبح بيده أشبه بوعاء يودع فيه العملات الورقية. أما العملات المعدنية، فيجمعها في زنار يلفّه حول خصره.

في منزله الذي تحوّل جزء منه إلى ورشة لتحضير التمر الهندي، يستعد كريميد لاستقبال شهر رمضان، فيحضر كميات إضافية من الشراب الشعبي الطازج الذي يعدّ أساسياً على موائد الإفطار في سوريا.

ويتحدث “التمر الهندي مشروب صيفي ورمضاني بشكل خاص، يساعد على ترطيب الجسم ومدّه بالطاقة والفيتامينات (..) لكن أسعار مكوّناته الأولية ارتفعت، وبالتالي زاد سعره”.

ويخشى أبو محمد أن يتراجع عدد معجبيه وزبائنه جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية وشحّ المحروقات وصعوبة وسائل النقل، فضلا عن مضاعفات فيروس كورونا.

ويضيف قبل أيام قليلة من بدء الصوم “شهر رمضان مختلف منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، نتيجة هموم الناس الاقتصادية والمعيشية، وفيروس كورونا (..) الناس يرتطمون ببعضهم في السوق وكأنهم مصابون بالدوار”.

ويختم حديثه أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية “أخشى أن يعطي الناس الأولوية للطعام والشراب على حساب عصير التمر الهندي”.

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