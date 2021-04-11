سوار شاومي الجديد Mi Band 6 – المزايا الجديدة والفرق بينها وبين الإصدار السابق Band 5 والسعر

سوف نتحدث اليوم عن سوار شاومي الجديد Mi Band 6 بالتفصيل ومقارنته بسوار نسخة الجيل الماضي Mi Band 5. بالتأكيد وكما تعلمون أن العملاق الصيني يحاول أن يبسط ذراعيه في عالم التقنية كالأخطبوط صاحب الثماني أذرع وثلاثة قلوب، وهو في الواقع ناجح جداً في ذلك. ليس فقط في عالم الهواتف وشاشات الكمبيوتر أو أجهزة المنزل الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، وإنما شتى فروع التقنية لدرجة أن الشركة خرجت الأسبوع الماضي لتؤكد دخولها لمجال السيارات الكهربائية رسميًا باستثمارات ضخمة تعدت قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي لتطوير أول سيارة تحمل شعار mi.

بجانب العديد من الأجهزة الأخرى، أعلنت الشركة خلال حدثها الأسبوع الماضي عن سوار Mi Band 6. وهي أحدث طراز من متتبع اللياقة البدنية لديها. الساعة الجديدة جميلة جداً وعلى الرغم أنها حافظت على المساحة الاجمالية للشاشة من الحافة إلى الحافة مقارنة بنسخة الجيل الماضي Mi Band 5 إلا أن الشاشة الجديدة أكبر في مُتسع مساحة العرض. في الواقع هناك الكثير لنتحدث عنه عن ساعة شاومي الجديدة، لنتعرف على كل شيء سوياً بالتفصيل.

شاشة الساعة وتصميمها

تصميم سوار شاومي Mi Band 6 شبيه تماماً بالطراز الماضي، بالكاد سوف تشعر بأي اختلاف ملحوظ فيما بينهما. جدير بالذكر أن كلتاهما تتمتعان بتصنيف ATM 5 لمقاومة الماء مما يعني أنه ليس هناك أي خطر على الساعة من نزول المياه وحتى عمق 50 متر.

ربما تلاحظ أن الفرق الوحيد هنا في حجم وسُمك سوار الساعة نفسه، ومع ذلك هو لا يزال قريب من نفس التصميم والمواد الخام المستخدمة في صناعته. لنتحدث عن الفرق الوحيد الملموس في الشاشة. ساعة Mi Band 6 تحتوي على شاشة AMOLED قياسها 1.56 بوصة بدقة عرض 152×486. بينما ساعة Mi Band 5 احتوت أيضاً على شاشة AMOLED ولكن كان قياسها 1.1 بوصة بدقة عرض 126×429. هذا يعني مساحة عرض الشاشة الجديدة أكبر ولديها دقة عرض أوضح وأفضل.

على الرغم أن كلتاهما بنفس معدل السطوع 450nits إلا أن الشاشة الجديدة لديها حدة ألوان أكثر وضوحاً، وقد امتازت بالقدرة على عرض تطبيقين في نفس الوقت على الشاشة. مما يعني أيضاً أنه سيكون لديك معلومات شاملة حول الطقس بشكل أفضل. سيأتي السوار الجديد Mi Band 6 بستة ألوان مختلفة وهما الأسود والبرتقالي والأصفر والأخضر الزيتوني والعاجي الأبيض والأزرق. مجموعة رائعة من الألوان المختلفة لتختار من بينهما ما ترغب به.

مزايا تتبع اللياقة البدنية والصحة

في الواقع كلتاهما لديهما الكثير في مزايا تتبع اللياقة البدنية ومراقبة الصحة العامة. على سبيل المثال كلتاهما تعتمدان على مستشعرات التسارع والجيروسكوب وضربات القلب لمراقبة عدد ضربات القلب باستمرار أثناء التمارين الرياضية وفترات الراحة وغير ذلك. جدير بالذكر أن مستشعر قياس ضربات القلب في كلتاهما قادر على تتبع مستوى الاجهاد ودرجات PAI.

ولكن ساعة Mi Band 6 تحتوي على مستشعر SpO2 لقياس معدل مستوى الأكسجين في الدم وتتبع جودة التنفس أثناء النوم. ميزة رائعة إذا كنت تشعر باختناق أثناء نومك لأنها مشكلة صحية سببها نقص الأكسجين في الجسم. باختصار شديد سوف تحصل على درجة تتبع النوم على مدار اليوم وبعض التحليلات التي تتيح لك معرفة كيف من الممكن مقارنة مستوى نومك بالأشخاص الأخرين.

كما ويمتاز سوار Mi Band 6 بالقدرة على تتبع 30 نشاطاً مختلفاً مثل الركض في الهواء الطلق والأماكن المغلقة والركض والمشي الطبيعي والسباحة وقفز الحبال والعديد من الأنشطة الأخرى بما في ذلك رياضة الجمباز ورقص الشوارع ورقص الزومبا.

البطارية والسعر

كلتاهما تحتويان على بطارية قدرتها 125 ميللي أمبير تم تقييمها بالقدرة على العمل المتواصل لمدة 14 يوم في الاستخدام الطبيعي. كما يمكن استخدام أجهزة الشحن المغناطيسية 2pin لشحن الساعة. سعر السوار العالمي طراز Xiaomi Mi Band 6 no NFC وصل قيمته إلى 53$ دولار أمريكي. بينما سعر النسخة Xiaomi Mi Band 6 NFC في الصين 42$ دولار أمريكي. مما يعني أن هناك ارتفاع في السعر مقارنة بسوار الجيل الماضي وصل نسبته إلى 21%. فهل السوار الجديد يستحق؟

أيهما تفضل Mi Band 6 vs Mi Band 5؟

في الحقيقة هناك اختلافات طفيفة جداً بين كلتاهما. مع ذلك ينبغي الاعتراف بأن الشاشة في سوار Mi Band 6 أفضل ولديها دقة عرض أكبر وأكثر حدة ووضوحاً. ناهيك عن القدرة على التعامل مع تطبيقين في نفس الوقت مقارنة بأيقونة تطبيق واحد على شاشة Mi Band 5. لن ننسى أن الطراز الجديد يمتاز بمستشعر spO2 لقياس مستوى نسبة الأكسجين في الدم وهو ما لن تحصل عليه في سوار Mi Band 5. هناك أيضاً عدد من الأنشطة والتمارين الإضافية في السوار الجديد.

في النهاية إذا كنت تمتلك الآن سوار Mi Band 5 فننصحك بعدم التفكير في الطراز الجديد لأن الفوارق لا تستحق فرق السعر الذي طرحته شركة شاومي. أما إذا كنت تفكر في أفضل سوار رياضي ولازلت متردد بشأن أيهم الأفضل لك، فبالتأكيد Mi Band 6 سيكون الخيار الذكي.