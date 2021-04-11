الإمداد الطبي ينفي الشائعات المتداولة عن قرب انتهاء صلاحية لقاح كورونا المستورد

نفى رئيس جهاز الإمداد الطبي “محمود بوغزيل” الإشاعات المتداولة عن قرب انتهاء صلاحية اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي وٌرد مؤخراً.

وأكد بوغزيل- حسب الصفحة الرسمية للجهاز-السبت، أن اللقاح آمن وصلاحيته ليست قريبة كما أشيع، لافتاً أنه لم يصرح لأي وسيلة إعلامية عن اللقاح، وأن كل التصريحات تنشر عبر صفحتهم التابعة للجهاز.

وكشف رئيس الجهاز أن وزارة الصحة مستمرة في توريد اللقاح ومنحه للمواطنين، وفقا للخطة المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أطلق السبت رسميا حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا بفرع المركز في سوق الجمعة.

يُشار إلى أن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات صرح للرائد السبت، بأن شحنة اللقاح الروسي “سبوتنيك” لم ترفض، بل هي معلقة إلى حين وصول النشرة الخاصة بطريقة تشغيلها باللغة الإنجليزية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية