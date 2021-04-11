العثور على جثة نرويجي توفي قبل 9 سنوات

تفاجأت الشرطة النرويجية أثناء فتحها شقة مهجورة منذ 9 سنوات من أجل عمليات التنظيف بوجود جثة صاحبها بداخلها.

وقالت الشرطة إنّها فتحت الشقة بطلب من الحارس الذي أراد تنظيفها، وصيانتها، لتجد الرجل جثة هامدة.

وحددت الشرطة وفاة الرجل بأبريل 2011 وذلك من خلال علبة الحليب والرسالة التي وجدوها في المنزل.

وقالت الشرطة إنّ تشريح الجثة أظهر وفاة الرجل بشكل طبيعي، وأكدّت عدم وجود اشتباه في جريمة قتل.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنّ معاشه التقاعدي توقف في العام 2018 لعدم قدرة الشركة على التواصل معه، في حين استمر حسابه المصرفي بدفع الفواتير عن المنزل طوال هذه المدة.

من جهةٍ أخرى قال جيران الرجل إنّه كان منعزلاً، وإنّهم لم يقوموا بتفقده لاعتقادهم بأنّه انتقل لمكانٍ آخر.

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