إليك 3 مزايا مهمة قادمة في شاشة ايفون 13 برو!

تعتبر الشاشة من المكونات الأساسية في أي هاتف ذكي وهي التي تحدد بشكل كبير تجربة الاستخدام، ومع هواتف ايفون 13 برو القادمة نهاية العام الجاري تنوي رفع كفاءة الشاشة بإضافة عدة مزايا إليها.

معدل تحديث الشاشة سيصل إلى 120 هيرتز

وفقاً لما جاءت به صحيفة DigiTimes التايوانية، فإن ابل سوف ترفع معدل تحديث الشاشة في ايفون 13 برو و برو ماكس ليصل إلى 120 هيرتز.

معدل تحديث الشاشة في هواتف ايفون 12 الحالية هو المعدل التقليدي والذي يبلغ 60 هيرتز.

القيام برفع معدل تحديث الشاشة في هواتف ايفون 13 برو ليس مفاجئاً بل ومتوقعاً، وتلك الخطوة كانت من المفترض أن تتم العام الماضي أصلاً إذ تبدو هواتف الايفون متخلفة بخطوة عن منافسيها في تلك النقطة.

معدل التحديث Refresh Rate يشير إلى سرعة تحديث الصور على الشاشة ويقاس هذا بوحدة الهيرتز. مثلاً الشاشة ذات معدل تحديث 120 هيرتز تقوم بعملية التحديث وعرض الصور عليها بمعدل 120 مرة في الثانية الواحدة.

معدل التحديث كلما زاد كلما قل وقت التأخير بين كل عملية تحديث والتي تليها وبالتالي إعطاء سلاسة أكبر للمحتوى المتحرك على الشاشة وخاصة الألعاب بالإضافة إلى أداء الرسوميات في واجهة النظام حيث سيشعر المستخدم بسرعة استجابة أكبر.

LTPO .. نوع جديد من الشاشات الموفرة للطاقة

لعل السبب المرجح لتأخر ابل في الاعتماد على الشاشات ذات معدل تحديث الشاشة العالي هو استهلاكها الكبير للطاقة وهو ما هو يأتي على حساب عمر البطارية.

من أجل ذلك تنوي ابل الاعتماد على نوع جديد من الشاشات يُسمى LTPO OLED وهي أقل استهلاكاً للطاقة بواقع 15% إلى 20% مقارنة بشاشات LTPS الحالية في هواتف الايفون.

شركتا سامسونج و LG سوف تكونان الموردتان الحصريتان للشاشات لأبل خلال النصف الثاني من عام 2021 الجاري حيث سيبدأ إنتاج هواتف ايفون 13.

الشاشة الدائمة أخيراً على الايفون

من أهم المزايا القادمة في هواتف ايفون 13 برو ميزة الشاشة الدائمة Always On Display والتي تختص بعرض أشياء محددة مثل التاريخ والوقت والإشعارات وبعض الرسومات والصور بشكل دائم على الشاشة.



المزايا السابق ذكرها سوف تتوفر على هواتف ايفون 13 برو و برو ماكس وربما أيضاً على هواتف ايفون 13 / ميني.