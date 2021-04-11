ون بلس ستكشف رسميًا عن هاتف OnePlus 9R في وقت قريب – هل يعيد هوية الشركة؟

منذ فترة قصيرة جدًا كشفت ون بلس عن هواتف ون بلس 9 الجديدة، وهي التي تضم كلًا من ون بلس 9 العادي إلى جانب ون بلس 9 برو، وعلى عكس المتوقع، لم تكشف ون بلس ضمن الحدث عن هاتف من الفئة المتوسطة، لكن الشركة لم تتأخر كثيرًا، حيث أعلنت اليوم عن الموعد الرسمي للكشف عن ذاك الهاتف، وهو هاتف OnePlus 9R ضمن الفئة فوق المتوسطة.

ون بلس ستكشف رسميًا عن هاتف OnePlus 9R

كشفت الشركة عن موعد الحدث المخصص لهذا الهاتف، وهو الذي سيكون في يوم 15 أبريل، أي أن أيامًا قليلة تفصلنا عنه، والهاتف سيأتي في الفئة المتوسطة/فوق المتوسطة كما سلف الذكر، لكن بالرغم من ذلك فهو سيحمل نفس تصميم هواتف ون بلس 9 الرائدة.

سيأتي الهاتف مع ملمس مغاير من ناحية أخرى، وذلك كما كشف المدير التنفيذي للشركة، إضافةً إلى ذلك فقد ذكر أن التسعير الخاص بالهاتف سيكون ممتازًا، ولهذا نظن أن هذا الهاتف قد يعيد هوية الشركة والتي كانت تعتمد على تقديم مواصفات رائدة إلى جانب تسعير منخفض.

إضافة إلى ذلك، ذكر المدير التنفيذي للشركة أن الهاتف سيقدم أداء ممتاز من حيث الألعاب، وطبقًا لتسريبات سابقة فالهاتف سيأتي مع شاشة أموليد بتردد 120 يهرتز وبقياس 6.55 بوصة، وبدقة FHD+ وهي دقة لازالت كافية جدًا.

الهاتف لن يضم معالج سنابدراجون 888 الرائد بالتأكيد، لكنه بدلًا من ذلك سيضم معالج سنابدراجون 870، وهو الذي لا يزال معالج رائد من جميع النواحي، هذا بالإضافة إلى قدوم الهاتف مع ذواكر UFS 3.1 الرائدة إلى جانب مستشعرات كاميرا من سوني.

• رسميًا – إليك مواصفات ومميزات هواتف ون بلس 9 و ون بلس 9 برو