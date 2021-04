الهند: الشرطة توقف رجلين استخدما قردة لسرقة المال

شرطة نيودلهي أوقفت رجلين جابا العاصمة الهندية مستخدمين القردة لسرقة مبالغ مالية وسط ذهول الضحايا. وأوضح مسؤول في الشرطة إن اليوم الاثنين اعتقلا بعدما اشتكى أحد الضحايا من أن ثلاثة رجال يحملون قروداً حاصروه وسرقوا منه من 6000 روبية وهو مبلغ يُعادل 80 دولارا.

وتعمل السلطات في كل أنحاء الهند على مكافحة الخطر الذي تشكّله القردة في نيودلهي وغيرها من المدن المكتظة بالسكان حيث غالباً ما تدخل هذه الحيوانات المنازل بحثاً عن الطعام، لكن قانوناً صادراً عام 1972 يحظر على الهنود أسرها.

وقال المسؤول في الشرطة “عندما كان الضحية يجلس في عربة، دخلها الرجال أيضاً وطلبوا من أحد القردة الجلوس على المقعد الأمامي ومن آخر الجلوس في المقعد الخلفي”. وأضاف “أخذوا المال الذي كان في محفظة المحامي وهربوا مع القردين”.

واشتبهت الشرطة في أن العصابة كانت وراء سرقات أخرى مماثلة، وشكّلت فريقاً مخصصاً لتعقب الجناة الذين أوقف اثنان منهم الخميس في محطة للحافلات مع الحيوانات التي يستخدمانها. ولا يزال اللص الثالث طليقا بينما تم إرسال القردة إلى مركز إنقاذ الحيوانات. وفقا ماذكرت قناة يورونيوز.

وغالباً ما يدرب الهنود القرود على العزف في الشوارع، وتكثر حوادث مهاجمة القردة المشعرة للسكان. والعام الماضي، هاجمت مجموعة قردة مسؤولًا طبياً وانتزعت عينات دم من مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة ميروت بشمال الهند.

