نتائج دراسة جديدة نشرتها جامعة “سنترال فلوريدا” كشفت أن الكمامات ونظام التهوية الجيد أكثر أهمية من التباعد الاجتماعي لتقليل انتشار فيروس كورونا داخل صفوف المدراس.

أظهرت نتائج دراسة جديدة نشرتها جامعة “سنترال فلوريدا” أن الكمامات ونظام التهوية الجيد أكثر أهمية من التباعد الاجتماعي لتقليل انتشار فيروس كورونا داخل صفوف المدراس.

وتشير الدراسة إلى أن طرق انتقال الفيروس في الجو لا تظهر الحاجة إلى مسافة المترين المعتمدة في التباعد الاجتماعي عندما تكون الأقنعة إلزامية”. فمن الملاحظ أنه إذا كان الجميع يرتدي كمامة واقية، لا تقل احتمالية انتقال الفيروس مع زيادة مسافة التباعد المادي.

وقد أثبت فعالية الكمامات التي تمنع التعرض المباشر للجسيمات الصغيرة المنتقلة في الهواء، حيث تؤدي الكمامات الهواء الدافئ الذي تعطيه إلى تطاير هذه الجسيمات عموديًا، وبالتالي منعهم من الوصول إلى الأشخاص المجاورين. وفقا لما ذكرت قناة مونت كارلو الدولية.

يذكر أن الدراسة شددت أيضا على ضرورة وجود نظام تهوية جيد، ما يقلل خطر الإصابة بالفيروس بنسبة 40 إلى 50٪. فهذا النظام يخلق تيارا متجددا من الهواء يبدد معه الجسيمات الموجودة في الجو.

The post دراسة: الكمامات أكثر فاعلية من التباعد الاجتماعي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا