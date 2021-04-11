تطبيقات الاسبوع للاندرويد – أفضل التطبيقات والألعاب التي تود أن تجربها خلال هذا الأسبوع

بداية أسبوع جديدة ومجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب الجديدة أو تلك القديمة التي تستحق بعض الاهتمام من طرفنا، هذا بالطبع إلى جانب التطبيقات والألعاب المتاحة لفترة محدودة جدًا من الوقت والتي ننصحكم بإقتناءها، خصوصًا أنك حتى ولو حملتها ومسحتها ستبقى موجودة لديك للتحميل المجاني على المتجر! إلى جانب ذلك، نجمع لكم في هذا المقال التطبيقات المفيدة، المسلية وكذلك الألعاب التي تستحق الوقت.. هيا نلقي نظرة.

تطبيق WaterMelon Camera للتصوير وتعديل الصور



كما يظهر من اسمه، هذا التطبيق هو تطبيق مخصص لالتقاط الصور من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يقدم أدوات متكاملة لتعديل وتحرير هذه الصور، التطبيق يضم محرر صور متكامل مع عدد كبير من التأثيرات Effects والمزيد لتكتشفه، التطبيق حاليًا حديث الإطلاق، وننصح بتجربته في حال أنك تهتم لهذا النوع من التطبيقات.

السعر : مجّاني

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تطبيق أرزاق بلس – أكبر سوق في السعودية لبيع و شراء المواد الغذائية!

هل أنت صاحب مشروع وتمتلك فندق أو مطعم أو مقهى أو أي مشروع صغير أو متوسط؟ هل تبحث عن طريقة لشراء كل احتياجاتك الأولية من المواد الغذائية بضغطة زر من كافة البرندات العالمية والمحلية؟ تطبيق أرزاق سوف يلبي لك طلباتك بكل سهولة وسيوفر لك إمكانية شراء كل ما تحتاجه بضغطة زر بأنسب الأسعار وبدون وسطاء مع توصيل مبرد ومجمد وجاف وفق ما يحتاجه طلبك ولكل مناطق ومدن السعودية.

السعر : مجّاني

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تطبيق Photo Snatch للتحميل من الشبكات الاجتماعية



تطبيق آخر حديث الطرح والتوفّر، تطبيق Photo Snatch يتيح لك ببساطة التحميل من الشبكات الاجتماعية ومن الويب، بما في ذلك إنستقرام وتيك توك! التطبيق يتيح لك تحميل الصور، الـReels في انستقرام، فيديوهات التيك توك، صفحات الويب الكاملة والمزيد! إلى جانب خواص بسيطة ومفيدة مدمجة داخل التطبيق مثل إيجاد الملفات المكررة أو تشغيل الفيديو مباشرةً، التطبيق فعلًا جديد وحديث الإطلاق لكن تقييماته جيدة جدًا.

السعر : مجّاني

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لعبة Monkey GO Happy متاحة مجانًا



هذه اللعبة هي لعبة تعليمية ممتعة مع أكثر من 75 مرحلة مختلفة، واللعبة تضم تقييمات عالية من أكثر من ناحية إلى جانب عدد تحميلات وعمليات شراء نظرًا لأنها في الأساس مدفوعة، تضم اللعبة 7 شخصيات لتختار منها، كما أنها تحفظ تقدمك في اللعب تلقائيًا، إضافة إلى ذلك فهي بدون إعلانات تمامًا ولا تضم أي مشتريات بداخلها.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق Capshort المدفوع لتعديل وتحرير الصور



تطبيق آخر لتعديل وتحرير الصور، لكن الاختلاف هنا هو أن هذا التطبيق في الأساس مدفوع ويباع بسعر مرتفع أيضًا، وفي الوقت الحالي هو متاح مجانًا، لذلك ننصحكم بإضافته حتى وإن كنتم لا تنوون استخدامه في الوقت الحالي، يوفر التطبيق طيف واسع من أدوات تعديل وتحرير الصور كما هي العادة وكذلك فهو بدون إعلانات أو مشتريات بالطبع.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Stack لمسح الـPDF وتنظيم المستندات



في أوقات عديدة ومختلفة نحن نحتاج لتحويل المستندات التقليدية إلى مستندات PDF، وهذا يتم من خلال تصويرها ومسحها باستخدام الكاميرا، هناك تطبيقات عديدة وكثيرة تقوم بهذه المهمة، لكن هذا التطبيق مختلف لأنه من تطوير قوقل! لذلك فهو مجاني وبدون إعلانات، كما أنه حقق تقييمات ممتازة منذ إطلاقه! هذا إلى جانب إمكانية حماية ملفاتك وكذلك تنظيمها.

السعر : مجانيّ

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تطبيق Photo Retouch لحذف أي جزء ترغبه من الصورة!

هل قمت سابقاً بالتقاط صورة مميزة لكنك لاحظت بعدها وجود شخص أو عنصر غريب بداخلها؟! ربما قد فكرت في إزالة ذلك لكن الصورة سوف تتضرر لذا تطبيق Photo Retouch سوف يقوم بالمهمة عبر إزالة أي جزء من الصورة بشكل ذكي دون أن يترك أثراً وراءه!

فقط قم بتحديد الجزء الذي تود حذفه وسوف يقوم التطبيق بشكل ذكي بإزالته، أيضاً هناك العديد من الأدوات الرائعة داخل التطبيق مثل تنعيم الجلد وتحسين البشرة وإضافة الفلاتر وغير ذلك. اشترك من داخل التطبيق واحصل على 3 أيام مجانية من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Junfeng

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15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Bigger Lens LLC‏

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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الإصدار الثاني من لعبة 9th Dawn متاح مجانًا



هذه اللعبة هي لعبة تعتمد على تجربة لعب مرعبة تعاونية وكذلك مسلية إلى حد كبير، وهي من نوع RPG كتصنيف أساسي لها، اللعبة تضم عالم واسع وتجربة لعب مميزة ستعجبك حتمًا، والأهم هو كونها متاحة مجانًا لفترة محدودة، لذلك لا مانع من حفظها على حسابك حتى وإن كنت لا تنوي لعبها الآن.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق Glug لمتابعة شرب المياه



هذا التطبيق يساعدك على إبقاء جسمك مكتفي من المياه بشكل كامل وبشكل ذكي وفعال، وذلك من خلال تنبيهك لكي تشرب المياه بالقدر المناسب والكافي يوميًا، إن كان جسدك يحتاج لثلاث لترات من المياه فعليك فقط أن تحدد كمية الشرب في كل مرة ووقت التنبيه! كذلك سيكون هذا التطبيق مثاليًا في شهر رمضان المعظم لتنبيهك بشرب المياه أثناء فترة الإفطار.

السعر : مجّاني

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تطبيق Antistalker لحمايتك من فتح الكاميرا دون علمك



هذا التطبيق يحاكي الخاصية المدمجة في نظام iOS في هواتف آيفون، وهي الخاصية التي تظهر لك مؤشر عند وصول التطبيقات للكاميرا أو للميكروفون الخاص بهاتفك! ببساطة، عند فتح الكاميرا أو الميكروفون من أي تطبيق من التطبيقات الموجودة على جهازك سيعرفك هذا التطبيق بذلك، إلى جانب خواص الأمان والخصوصية الأخرى والمميزة.

السعر : مجّاني

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تطبيق Actuflow للحد من إدمان الهاتف الذكي



هذا التطبيق هو من تطبيقات العناية بالصحة والعادات، ومن خلاله ستتابع استخدامك لهاتفك الذكي، وفي كل مرة ستفتح فيها قفل الهاتف سيطلب منك التطبيق أن توضح سبب فتح القفل، أي ما تريد فعله الآن، ومن ثم سيعد لك التطبيق تقريرًا كاملًا بأوقات فتح القفل والسبب بناءًا على تلك المعلومات.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

