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سينوفارم تستعد لإنتاج لقاح ثالث لفيروس كورونا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت شركة سينوفارم الصينية حصولها على موافقة السلطات الصينية لإنتاج لقاح ثالث لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنّ السلطات الصينية منحتها الضوء الأخضر لبدء التجارب السريرية للقاح الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية في بيانٍ نشرته على صفحتها الرسمية في تطبيق وي شات الصيني أنّ اللقاح الجديد سيكون عبارة عن لقاح أعيد تركيبه، ويشمل أجزاء من بروتين سبايك لتحفيز استجابة المناعة.

وكانت سينوفارم قد أطلقت في وقت سابق لقاحين لمواجهة فيروس كورونا تم استخدامهما في الصين وفي عدد من الدول النامية، وحققا نجاحاً كبيراً.

الجدير بالذكر أنّ السلطات الصينية وعدّت برفد العالم ب3 مليارات جرعة من لقاحات فيروس كورونا مع نهاية العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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