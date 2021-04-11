تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة تطبيقات رمضانية مميزة وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق القرءان الكريم

هو تطبيق بديل للتطبيق الأول ويعتبر أحد أفضل التطبيقات المتوفرة لقراءة القرءان الكريم حيث يتيح قراءة القرآن باللغة العربية مع ترجمتها (الإنجليزية أو الفرنسية أو تفسير المعنى مع تفسير الجلالين)، وحفظ السور المفضلة لديك والقراء، وتحميل تلاوة السور والاستماع إليها بصوت أكثر من 23 قارئ مع ميزة تشغيل الصوت في الخلفية.

السعر : مجاني

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تطبيق ختمة – لختم القرءان في المدة التي تريدها

هو تطبيق يساعدك على ختم القرءان في المدة الزمنية التي تريدها، يحتوي التطبيق على مصحف مميز للقراءة كما يقوم بتذكيرك بالورد اليومي اللازم لإتمام الختمة في الموعد المحدد. التطبيق يحتوي على مميزات أخرى مثل أذكار الصباح والمساء.

السعر : مجاني

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تطبيق قرءان برو Quran Pro – للاستماع للقرءان الكريم

تطبيق قرءان برو Quran Pro تطبيق مميز يتيح لك الاستماع إلى القرءان الكريم بأصوات جميع قراء العالم الإسلامي بجودة عالية كل هذا في تطبيق واحد فقط بواجهة استخدام مميزة ومزايا متنوعة ستجعل التطبيق لا يفارقك عند حاجتك إلى الاستماع للقرءان الكريم!

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق و ويدجت Todo Mate

هو تطبيق وويدجت يمكنك وضعه على الشاشة الرئيسية يتيح لك تنظيم مواعيدك اليومية وخططك التي تود تنفيذها وتنبيهك بها، واجهة التطبيق بسيطة ومميزة وملونة بالعديد من الألوان وذات خيارات فعالة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Threats Blocke‪r لحماية جهازك

تطبيق مميز يساعدك على الاستمتاع بتجربة استخدام أفضل على الايفون فهو يقوم بحجب الإعلانات الغير مرغوب بها ومنع المتتبعات التي تقوم بتسجيل وتتبع نشاطك على الويب كما يمكنه حجب أو عرض المحتوى الإباحي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق تقطيع وقص الفيديو Video Trim

تطبيق مميز يتيح لك قص مقاطع الفيديو بسهولة من أجل تقليل حجمها أو سهولة مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة الفورية. التطبيق سهل الاستخدام ولا يحتاج خبرة مسبقة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق KinoGlitc‪h‬ لصناعة صور وفيديو ثلاثي الأبعاد

هو تطبيق يتيح لك عمل أشكال وتصميمات ثلاثية الأبعاد 3D من صورة واحدة لك، يحتوي على العديد من القوالب ثلاثية الأبعاد كما يمكنك التحويل إلى صورة متحركة “أنيميشن”.

السعر : مجاني لفترة محدودة