شركة TCL تطرح هاتفا مميزا في الأسواق الروسية

قررت شركة TCL الصينية دخول الأسواق الروسية من خلال إطلاق هاتف مميز فيها يحمل اسم TCL PLUS 10.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665 بتقنية 11 نانو متر، ومعالج رسوميات Adreno 610، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودّت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.47 بوصة ودقة عرض 1070*2340 بيكسل، ومعدل سطوع 398م2، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرتين الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64، 128، 256 غيغا بايت، مع إمكانية توسيعها لسعات أكبر من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 أو 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مكان لتركيب شريحتي اتصال، منفذ USB Type-C2.0، منفذ 3.5 للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بأقل من 300 دولار أمريكي.

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