كلوي تشاو تنال جائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

حصدت المخرجة والمنتجة وكاتبة السيناريو كلوي تشاو جائزة رابطة المخرجين الأمريكيين عن فيلمها نومادلاند، لتعزز من حظوظها بالظفر بالأوسكار.

ونالت المخرجة ثقة النقابة متفوقة بذلك على عدد من المخرجين الآخرين الذين نافسوها على الجائزة مثل كلي إيراك تشونج، إيميرالد فينيل، ديفيد فنشر، وآرون سوركين.

وباتت كلوب تشاو ثاني امرأة تظفر بهذه الجائزة بعد كاثرين بيجلو التي حصدت الجائزة في العام 2008 عن فيلمها The Hurt Locker.

وكان فيلم نومادلاند قد حصل على إشادة كبيرة بفضل نظرته الشعرية لانعدام الأمن الوظيفي، وأطلال الرأسمالية في أمريكا.

يذكر أن فيلم نومادلاند الذي لعبت بطولته الممثلة فرانسيس مكدورماند تم ترشيحه ل6 من جوائز الأوسكار.

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