ممرضة برازيلية تطلق فكرة رائعة لدعم مرضى كورونا

في إطار سعيها لدعم المصابين بمرض كورونا وجعلهم يشعرون بالحنان قامت الممرضة البرازيلية سيمي أرخو كونا بملء قفازات بالماء الدافئ ووضعتها تحت يد مريضة دخلت العناية المركزة، ووضعت تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وقالت الممرضة التي تعمل في أحد مستشفيات مدينة سان كارلوس بولاية ساو باولو إنّها أرادت من هذه خلال هذه الفكرة منح المرضى غير القادرين على التواصل مع عائلاتهم إحساساً بوجود أشخاص يهتمون لأمرهم، وذلك من أجل رفع معنوياتهم في مواجهة فيروس كورونا.

وحظيت الصورة التي تم التقاطها في وحدة العناية المركزة بانتشار كبير وبمجموعة من التعليقات الإيجابية التي أثنى من خلالها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فكرة الممرضة.

ومن جانبها قالت الممرضة سيمي إنّها تهدف من هذه الفكرة إلى تقديم العناية والراحلة للمرضى، وقالت لا يكفي أن تكون محترفاً بمهنة الطب أو التمريض فقط، بل يجب أن تكون إنساناً.

يذكر أنّ البرازيل تعد من أكثر الدول العالمية تضرراً من انتشار فيروس كورونا إذ بلغ عدد الإصابات فيها أكثر 14 مليون و445 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 351 ألف شخص.

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