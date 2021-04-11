إسباني يتلقى “أجمل خبرين” في يوم واحد

تفاجأ الإسباني أنطونيو سلفادور عند اصطحابه زوجته لمستشفى جريجوريو مارانون الواقع بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد شعورها بآلام المخاض بالخبر السار الذي نقله له الأطباء.

حيث أكدّ الأطباء للرجل البالغ من العمر 39 عثورهم على القلب الذي يبحث عنه منذ عدة سنوات، وبأنّه أصبح قادراً على إجراء عملية زراعة القلب.

وبعد لحظات من التردد وافق أنطونيو على الخضوع للجراحة في أثناء وضع زوجته آنا لابنهم صاموئيل.

وبعد انتهاء الجراحة قالت آنا إنّ طفلهما الجديد جلب بيده قلباً جديداً لوالده.

وقال الجراح الذي أجرى العملية لأنطونيو إنّ العلمية أنقذت حياته لأنّه كان يعاني من مرض القلب الضخامي، والذي كان يتفاقم باستمرار لديه، وأشار إلى أنّه ولد من جديد في اليوم الذي ولد فيه طفله.

يذكر أنّ إدارة المستشفى أكدّت انتظارها تكيف الرجل مع القلب الجديد لتعلن نجاح عملية الزرع.

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