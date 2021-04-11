سامسونج تطلق جهاز تعقب بتقنيات متقدمة

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن جهاز تعقب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Galaxy SmartTag Plus.

وزودّت الشركة الكورية الجنوبية هذا الجهاز بتقنيات تساعد المستخدمين على تعقب الأشياء التي فقدوها، وتحديد مكانها بدقة.

وسيأتي الجهاز الجديد بتقنية البلوتوث التي ترتكز على الطاقة المنخفضة BLE، وتقنية النطاق الترددي الفائق UWB، واللتين تساعدان على تحديد موقع الأشياء بدقة أعلى، وذلك من خلال استخدام تقنية الواقع المعزز من خلال التطبيق المرافق الذي يكون موجودا على الهاتف، والذي يوجه المستخدم لموقع الأشياء بدقة من خلال كاميرا الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ المتعقب الجديد سيدعم تحديد موقع الأشياء البعيدة من خلال استخدام التطبيق المخصص من سامسونج.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ نطاق الجهاز الجديد سيصل إلى 120 مترا، وبأنّه سيتوافق مع الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل Android 8.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر المتعقب الذي ستطرحه في الأسواق العالمية يوم 16 أبريل الجاري.

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