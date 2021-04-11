تطبيق كلوب هاوس يتعرض لاختراق وتسريب بيانات

أكدّ تقرير نشره موقع سايبر نيوز الأمريكي تعرض تطبيق كلوب هاوس لاختراق أدى لتسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم.

وقال التقرير إنّ البيانات المسربة تضمنت أسماء المستخدمين، وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تفاصيل شخصية أخرى.

وأشار الموقع إلى أنّ القراصنة قد يعملون على استغلال البيانات التي سرقوها من الموقع بشكل يسيء لأصحابها.

وكان الأيام السابقة قد شهدت تسريب بيانات 500 مليون مستخدم من تطبيق فيس بوك، و500 مليون أخرى من تطبيق لينكدإن بعد نجاح الهاكرز في اختراق قاعدة البيانات للمنصتين العالميتين.

يذكر أنّ تطبيق كلوب هاوس نجح في حصد شعبية كبيرة خلال فترة قصيرة، رغم أنّه متوفر للأجهزة العاملة بنظام أي أو إس فقط.

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