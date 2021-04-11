فرنسا تسمح لمن هم فوق 55 عام بتلقى لقاح كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي “أوليفييه فيران” الاحد، إنه سيتم إتاحة اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر اعتبارا من الاثنين .

وأضاف الوزير بحسب وكالة فرنس برس إن التطعيم سيكون ممكنا عبر لقاحين، أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الذي ستتسلمه فرنسا اعتبارا من الاثنين وسيُطرح على جميع من تزيد أعمارهم عن 55 عاما، دون شروط.

وفي ذات السياق كشف الوزير عن توسيع حملة التطعيم عبر لقاحي فايزر وموديرنا لتشمل من تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتبارا من الـ 16 أبريل.

يشاار إلى أن حصيلة وفيات فايروس كورنا في فرنسا وصلت لحد الان 98 ألف 600 وفاة ومن المتوقع أن تبلغ 100 ألف الأسبوع المقبل.

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