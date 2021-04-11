لأسباب مجهولة.. مسن إيطالي يرتكب جريمة مروّعة

شهدت مدينة تورينو الواقعة في شمال إيطاليا حادثةً مؤسفة للغاية، إذ أقدم رينزو تارابيلا البالغ من العمر 83 عاماً على قتل زوجته وابنه وصاحبي الشقة التي يسكنها لأسباب مجهولة.

ونفذ القاتل جريمته في منتصف الليل، حيث قام بإطلاق النار من مسدس يملكه على كل من زوجته روزاريا فالوفاتو البالغة من العمر 79 عاماً، وابنه البالغ من العمر 51 عاماً، وصاحب الشقة التي يسكنها أوزفالدو ديجيرا 74 عاماً، وزوجته ليليانا هايدمبرجر البالغة من العمر 70 عاماً، الأمر الذي أدى لوفاتهم على الفور، قبل أن يقوم بإطلاق النار على نفسه.

وقالت الشرطة إنّها اكتشفت الجريمة بفضل ابنة صاحبي العقار، وذلك لأنّها اتصلت بوالدتها لساعات دون أن ترد عليها، الأمر الذي جعلها تشعر بالقلق، فاتصلت بالشرطة التي دخلت الشقة، وتفاجأت بالجريمة.

وقالت الشرطة إنّ مرتكب الجريمة لم يمت، وإنّه وضع في العناية المشددة في مستشفى سان جيوفاني بوسكو بتورينو.

يذكر أنّ الشرطة الإيطالية أكدّت فتحها تحقيقاً في الحادث، وأشارت إلى أنّ الأسباب التي دفعت المجرم لارتكاب جريمته لا تزال مجهولة.

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