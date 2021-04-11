مختصون يكشفون أثر الأجهزة الإلكترونية على منظم ضربات القلب

أكدّت الجمعية النمساوية لطب القلب خطورة وضع الأجهزة الإلكترونية بالقرب من منظم ضربات القلب، وقالت إنّ هذه الأجهزة تؤثر بشكل سلبي على وظيفة المنظم.

وأشارت إلى أنّ هذه الأجهزة تسبب اضطرابا بسيطا في ضربات القلب، تصل في بعض الأحيان إلى حد فقدان الوعي.

وأكدّت الجمعية النمساوية على ضرورة ترك مسافة أمان تتراوح ما بين 15 إلى 20 سم بين الهاتف والمنظم المزروع، وذلك من خلال وضعه على الأذن المقابلة للجهة التي تم زراعة المنظم فيها، ومسافة تتراوح ما بين 15 إلى 30 سم بين المنظم والأجهزة المنزلية كالموقد، الغسالة، الشاشة، غسالة الأطباق، ومحمص الخبز.

وأشارت الجمعية إلى أنّ ماكينة الحلاقة، مجفف الشعر، وفرشاة الأسنان الكهربائية لا تشكل أي خطر على منظم القلب.

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