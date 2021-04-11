صيد تمساح يساعد أمريكي على كشف لغز عمره 24 عاماً

تفاجأ نيد ماكنلي بوجود مجموعة كبيرة من اللوحات المعدنية في بطن التمساح الضخم الذي اصطاده وقرر تحويله لنقانق.

فبعد اصطياده للتمساح الذي يصل طوله لـ12 قدماً قام نيد بأخذه إلى أحد المطاعم المتخصصة في هذه الأعمال في كارولينا الجنوبية، وأثناء تقطيع التمساح تفاجأ العمال بوجود قطع معدنية كتلك التي توضع على رقبات الكلاب، وعليها أرقام الهواتف.

وقام نيد بالاتصال بصاحب أحد أرقام الهواتف، ليؤكد له أنّه فقد عدّة كلاب قبل حوالي 24 عاماً في نفس المكان الذي اصطيد فيه التمساح، وأنّ هذه القطع تعود لكلابه، وأنّه اكتشف الآن سر اختفاء كلابه.

يشار إلى أنّ ولاية كارولينا الجنوبية تعد من المواطن الرئيسة للتماسيح العملاقة التي يصل طولها إلى أكثر من 13 قدماً، والتي تعيش لأكثر من 60 عاماً.

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