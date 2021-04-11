وائل رمضان ينشر صور سلاف فواخرجي بالشوارب

أحدثت الصورة التي نشرها الفنان السوري وائل رمضان لزوجته سلاف فواخرجي وهي ترتدي العقال وتضع شوارب متنكرة ضجةً كبيرةً على الإنترنت.

وحظيت الصورة الطريفة بانتشار كبيرة عبر الإنترنت، حيث أكدّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بجمال سلاف، وقالوا إنّها رائعة الجمال في كافة حالاتها.

كما شهدت الصورة التي نشرها وائل على صفحته الشخصية في فيس بوك تعليقاً طريفاً تركه ابنه الأكبر حمزة، والذي كتب :سوف نختصم حول من شواربه أحلى”.

يشار إلى أنّ النجم وائل رمضان سيغيب عن الموسم الرمضاني القادم، في حين ستظهر زوجته في مسلسل الكندوش الذي كتبه الفنان حسام تحسين بك، وسيجمع نخبة من نجوم الدراما السورية مثل أيمن زيدان، سامية الجزائري، صباح الجزائري، كندا حنا، شكران مرتجى وغيرهم من النجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية