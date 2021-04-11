هل سترحل ألعاب بلاي ستيشن إلى الهواتف الذكية؟

أكدّت مجموعة من التقارير رغبة شركة سوني اليابانية في دخول سوق الألعاب على الهواتف الذكية، وذلك من خلال جلب ألعاب البلاي ستيشن الشهيرة إلى الهواتف الذكية.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة توسيع دائرة نشاطها، خاصةً مع زيادة الإقبال على ألعاب الهواتف الذكية.

وفي إطار سعيها لتحقيق هذا الأمر قامت سوني بتعيين مدير جديد لقيادة فريق تحويل الألعاب الشهيرة الخاصة بسوني؛ لتصبح قابلة للّعب على الأجهزة الذكية.

ومن المتوقع أن تنجز الشركة هذا الأمر خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، بحسب الاتفاق الموقع بينها وبين الخبير الذي سيعمل على تحقيق هذا الأمر.

الجدير بالذكر أنّ سوني حاولت خلال الفترة الماضية دخول سباق الألعاب على الهواتف الذكية من خلال الهواتف التي صنعتها، لكنّها فشلت في ذلك.

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