مسلسل السنونو يخرج من السباق الرمضاني

فاجأ الفنان السوري ياسر العظمة عشاقه بإعلانه تأجيل عرض مسلسل السنونو لما بعد الموسم الرمضاني القادم.

وبرر الفنان السوري سبب التأجيل بتأخر العلميات الفنية، وقال في منشورٍ نشره على حسابه في موقع فيس بوك:” كم كان جميلاً أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم بتحقيق ذلك وعداً جميلاً متفائلاً، وبذلنا كل جهد صادق، لكنّ العلميات الفنية استغرقت وقتاً أكثر مما توقعنا”.

وأكدّ الفنان السوري بأنّ المسلسل خرج من السباق الرمضاني، وسيتم عرضه بعد نهاية الشهر الفضيل.

وكان ياسر العظمة يستعد للعودة إلى الساحة الفنية بعمل أول له بعد عمله الأخير مرايا 2013 والذي عرض قبل 8 سنوات.

يذكر أنّ مسلسل السنونو يشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية مثل عابد فهد، ليليا الأطرش، ديما الجندي، أمجد طعمة، مها المصري، محمد قنوع، بشار إسماعيل، صباح الجزائري، سامية الجزائري، وغيرهم.

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