جديد تشوي.. حاسوب لوحي قابل للتحويل إلى لابتوب

كشفت شركة تشوي الصينية عن حاسوب لوحي جديد قابل للتحويل أطلقت عليه Hi10 GO.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Intel Celeron N5100 رباعي النوى بسرعة 2.8 غيغا هرتز، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية الجهاز بشاشة مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل تدعم الإدخال باستخدام القلم HiPen H6.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع eMMC بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4 بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب اللوحي على بطارية بسعة 22 واط، وكاميرتين، بالإضافة لإمكانية تحويله للاب توب من خلال توصيله بلوحة مفاتيح، وشاشة من خلال منفذ Micro HDMI.

الجدير بالذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية