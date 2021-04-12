تعرف على تطبيق Hotline بديل تطبيق Clubouse من تطوير فيسبوك

تطبيق Clubhouse قد غير كثيرًا من سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أن التطبيق قد حقق نجاح خارق بالرغم من أنه حديث الإطلاق! يكفي أن نعلم أنه في مايو 2020 كان يمتلك 1500 مستخدم فقط، والآن هو يمتلك ملايين المستخدمين حتى وهو متاح حصرًا للآيفون! ويبدو أن تطبيق Hotline من فيسبوك لن يترك له هذا الملعب..

تطبيق Hotline بديل تطبيق Clubouse من تطوير فيسبوك

التطبيق يأتي من تطوير فيسبوك كما سلف الذكر، وهو أمر متوقع بكل تأكيد، من غير المنطقي أن يترك فيسبوك الملعب فارغًا بهذا الشكل لتطبيق كلَبّ هاوس! والتطبيق الآن أصبح جاهزًا للإطلاق بالفعل! وقد تم إطلاقه تحت اسم Hotline من خلال فريق NPE Team التابع لفيسبوك، وذلك بشكل اختباري.

التطبيق يتيح لك التحدث مع المستخدمين في مجموعات مغلقة عبر الصوت تمامًا مثل كلاب هاوس، بالإضافة إلى ذلك فهو يتيح لك أيضًا التحدُّث نصيًا ولكنها ميزة غير هامة بالنسبة للوضع الحالي.

هناك اختلاف آخر بين تطبيق Hotline وتطبيق Clubhouse، وهو أن تطبيق الفيسبوك الجديد سيتيح للمستخدمين -وكما بالصورة أعلاه- أن يبثوا الفيديو أيضًا وليس الصوت فقط! بالإضافة إلى ذلك فالتطبيق سيتيح التسجيل التلقائي لكل غرفة.

من ناحية أخرى فهناك مشاكل بشأن الخصوصية كالعادة من فيسبوك، الأولى هي أن المحادثات يتم تسجيلها، وثانيًا أن الغرف يتم إدارتها من طرف موظفيّ فيسبوك أيضًا إلى جانب المديرين الخاصين بها والذين أسسوها! لكن قد يتغير هذا عند الإطلاق الموسع.

التطبيق متاح حاليًا عبر الويب فقط ولمواطني الولايات المتحدة، لكن هي مسألة أسابيع قبل أن يتوفر لجميع المستخدمين عالميًا، ويمكنك الوصول للتطبيق على أي حال من خلال الرابط hotline.co.

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