لعبة Flank Online لعبة استراتيجية تعتمد على التخطيط والذكاء بأكثر من وضع للعب

الألعاب الاستراتيجية هي واحدة من نوعيات الألعاب المفضلة بالنسبة لطيف واسع جدًا من المستخدمين، واليوم نحدثكم عن واحدة من الألعاب الاستراتيجية الجديدة والتي تحافظ في نفس الوقت على كونها خفيفة على الأجهزة وتعمل بشكل ممتاز، ونحن نتحدث عن لعبة Flank Online وهي لعبة ذات شكل مشابه كثيرًا للشطرنج، لكنها تعمل بقواعد وأساسيات خاصة بها.

لعبة Flank Online – لعبة استراتيجية تعتمد على التخطيط والذكاء

اللعبة هي لعبة استراتيجية تعتمد على الذكاء والتخطيط كما أسلفنا الذكر، ويمكنك من خلالها أن تلعب ضد لاعبين في جميع أنحاء العالم أو أن تلعب ضد الذكاء الاصطناعي الخاص بها! هذا في حين أن اللعب أونلاين سيسمح لك بجمع النقاط والترتيب ضمن أقوى اللاعبين حول العالم بسهولة.

تتكون اللعبة من أربع محاربين/بطاقات وهم الملك، الفارس، سلاح المشاة والمدفع، ولكي تلعبها يجب أن تعرف القواعد بين هذه القطع بكاملها، وهنا نلاحظ أن:

المشاة قادرين على هزيمة المدفع

المدفع قادر على هزيمة الملك أو الفرسان

الفارس والملك لهم نفس القوة

عند قتل فارس بفارس يموت الإتنين

الملك والفارس قادرين على قتل المشاة

اللعبة تضم ثلاث أوضاع مختلفين للعب، وأول وضع هو وضع قتل الملك، وهذا الوضع هو الأصعب حيث يجب عليك أن تقتل الملك الخاص بالمنافس حتى تربح، أما الوضع الثاني فهو وضع قتل الجميع، وفي هذه الحالة سيكون عليك أن تقتل كل قطع الخصم، أما الوضع الأخير فهو الأسهل، حيث يعتمد على التخطي وليس الهزيمة أو القتل.

اللعبة أيضًا تتميز بأنها تتيح لك إنشاء غرفة Room بمواصفات وخواص معينة واللعب مع أصدقائك بسهولة، اللعبة حديثة الإطلاق لذلك ننصحك بالبدء في لعبها حتى تكون من الأوائل والمتفوقين فيها.

السعر : مجّانية