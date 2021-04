خبراء: نقص فيتامينات معينة يُهدد بمشاكل خطيرة للعين

موقع مؤسسة “كليفلاند كلينك” الطبية المتخصصة نشر تقريرا مهما لمجموعة من الباحثين حذروا فيه بشدة من أن حرمان الشخص من فيتامينات معينة يمكن أن يتسبب بمشاكل خطيرة في عينيه.

وووفق ما ذكر الموقع، يحذر الخبراء من أنه إذا كان النظام الغذائي المتبع يفتقد لعدد معين من الفيتامينات أو العناصر الأساسية التي يحتاجها الإنسان على أساس يومي، فإنه يمكن أن يصاب بأمراض مختلفة في العين.

وفي هذا الاطار، يوصي الأطباء بتناول مكملات غذائية وفيتامينات معينة، في حالة عدم حصول الإنسان عليها بصورة طبيعية. ويستثني الخبراء من تلك الأمراض حالة واحدة فقط هي الضمور البقعي في عدسة العين المرتبط بتقدم العمر، مشيرين أيضا الى ان الفيتامينات يمكن أن تؤخر ظهوره. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوصى الباحثون في التقرير بضرورة الحصول على مكملات غذائية وفيتامينات للحفاظ على صحة العين، مؤكدين على ضرورة تناول 500 ميليغرام من فيتامين سي، و400 وحدة دولية من فيتامين ه، و2 ميليغرام من النحاس، و 80 ميليغرام من الزنك، و10 ميليغرامات من اللوتين، و2 ميليغرام من الزياكسانثين، بالاضافة الى ضرورة تناول الأشخاص المعرضين لأمراض العيون لزيت السمك لاحتوائه على 3 مكملات غذائية يمكنها أن تحقق نتائج مذهلة بعلاج جفاف العين.

