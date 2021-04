حيوانات الدلافين تعد من الكائنات البحرية التي يعشق البشر مشاهدتها خاصة عندما تقوم بحركات القفز فوق الماء أو السباحة على سطحه، وهو ما يرصده مقطع فيديو تم التقاطه بإحدى الشواطئ الأمريكية.

ويظهر مقطع فيديو مئات الدلافين وهي تقوم بالسباحة على شكل مجموعات على سطح الماء قرب لشواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وتقول الصحيفة إن إحدى القنوات على الـ “يوتيوب” نشرت مقطع فيديو يرصد الدلافين وهي تسبح معا على شكل مجموعات في مشهد في غاية الروعة يجمع بين جمال البحر وجمال تلك الكائنات البحرية.

Spectacular 'super-pod' of dolphins pic.twitter.com/9joFKy2NjP — The Sun (@TheSun) April 11, 2021

The post فيديو: مئات الدلافين تُشارك في مسابقة سباحة في كاليفورنيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا