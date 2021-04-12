غرامة قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار تفرض على مجموعة “علي بابا”

توصل تحقيق بشأن الاحتكار إلى أن شركة “علي بابا” أساءت استغلال هيمنتها على السوق وغرمت بذلك بمبلغ قياسي يصل إلى 2.8 مليار دولار، جاء ذلك في وقت تشن فيه بكين حملة صارمة ضد عمالقة الإنترنت.

وتكون الغرامة بذلك هي الأعلى بثلاثة أضعاف أعلى غرامة سابقة لسركة كوالكوم الأمريكية، وكانت حوالي مليار دولار تقريبا في 2015، وتقدر الغرامة استناداً إلى 4 % من العائدات المحلية للمجموعة في عام 2019.

وسوف يتعين على الشركة أيضا إجراء ” تصحيحات شاملة” تشمل حماية التجارة والمستهلكين وتعزيز الضوابط الداخلية.

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