شركة جوجل تزيل الستار عن بعض أجهزتها الذكية القادمة

أرسلت شركة جوجل رسائل للراغبين بالاشتراك في حدث Google I/O 2021 التقني الذي سيعقد في مايو القادم تضمنت صورا تبين أبرز الأجهزة الجديدة التي ستكشف عنها خلال الحدث.

وكانت سماعات Pixel Buds A أكثر ما لفت اهتمام الجمهور بسبب ثمنها الرخيص نسبياً نسبيا مقارنة بسماعات غوغل اللاسلكية الحالية حيث سيصل سعرها إلى أقل من 100 دولار رغم مميزاتها المتطورة.

وتتحضر الشركة لإطلاق هاتف جديد سيحمل اسم Pixel 5A أرخص ثمناً من الهواتف الحالية من نفس النوع، بالإضافة إلى إطلاق مساعد منزلي ذكي مجهز بشاشة توفر إمكانية التواصل عبر الفيديو ومشاهدة الفيديوهات.

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