1.3 مليون مستخدم تتسرب بياناتهم على تطبيق “كلوب هاوس”

تسربت بيانات أكثر من 1.3 مليون من مستخدم على تطبيق “كلوب هاوس” الأمريكي تشمل أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفاصيل أخرى، وفق تقرير نشره موقع “سايبر نيوز” الأمريكي.

ويمكن للقراصنة أن يسيء استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم والتي تسهل استهداف أصحابها، ولم يتلقى موقع “سايبر نيوز” أي رد من قبل “كلوب هاوس” بعد أن تواصل مع للتأكد من صحة تسرب قاعدة البيانات وما إذا كان “كلوب هاوس” على علم بأي خرق لأنظمتهم.

وتجدر الإشارة إلا أن التطبيق اجتذب عدد كبير من المستخدمين خلال زمن قياسي واجتاح العالم الافتراضي كونه شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

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