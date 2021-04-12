تحذير – سماعات ابل AirPods 3 المقلدة تغزو الأسواق قبل الإعلان الرسمي عنها!

من المتوقع خلال عام 2021 الجاري أن تقوم ابل بالكشف عن الجيل الثالث من سماعات الأذن اللاسلكية آيربودز AirPods 3 . حتى الآن لم يتم الكشف عنها رسمياً وما نملكه عنها يقتصر فقط على بعض التقارير الصحفية والصور المسربة هذا لم يمنع ظهور إصدارات مقلدة منها متاحة الآن في الأسواق.

على أغلب الظن سيتم الكشف عن الجيل الثالث من سماعات AirPods خلال الربع الثالث من عام 2021 مع تصميم يشبه إلى حد كبير إصدار AirPods Pro ولكن بغير المزايا الاحترافية كميزة إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation.

الشركات المصنعة لمنتجات ابل المقلدة قررت استغلال انتظار المستخدمين للنسخة الجديدة من السماعات وقلة خبرتهم في التحقق من صلاحية المنتجات للترويج لتلك السماعات.

هناك سوق كامل غير رسمي وغير شرعي يعتمد بشكل كامل على منتجات ابل المقلدة والمزيفة معظمها يأتي من الصين، وتشير بعض التقارير أن حجم أعمال هذا السوق تقدر بملايين الدولارات.

الأمر المعتاد أن ابل تطلق منتج ما ثم بعدها بفترة وجيزة تقوم بعض الشركات في الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى بتقليد هذا المنتج ثم إغراق الأسواق بالنسخ المقلدة منه مستغلة شبكة واسعة من التجار والموزعين المنتشرين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فضلاً عن الأسواق الناشئة التي تلقى فيها المنتجات المقلدة رواجاً كبيراً مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى كارتفاع سعر منتجات ابل محلياً وضعف أو غياب الرقابة على الأسواق.

من أجل ذلك قامت ابل مؤخراً بتشكيل فريق لها يعمل على الإنترنت من أجل رصد وتتبع المنتجات المزيفة والمقلدة وإزالتها من شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق عبر الإنترنت.

لا تشكل المنتجات المقلدة والمزيفة تهديداً للشركات التقنية متمثلاً في الخسائر الاقتصادية بل أيضاً تشكل خطراً على سلامة المستخدم إذ لم يتم تصنيع تلك المنتجات وفق إرشادات الأمن والسلامة.

إذا كنت عازماً على شراء أحد منتجات ابل أو الإكسسوارات الخاصة بها، تأكد من الشراء من بائع موثوق أو وكيل معتمد كما يجب عليك التأكد من سعر المنتج الذي تود شراءه حتى لا تنخدع بالأسعار الرخيصة المبالغ فيها، أيضاً اسأل عن شهادة ضمان الجهاز والبار كود المطبوع عليه.