ميزة (المشاركة القريبة) Nearby Share في الأندرويد

في الواقع، ميزة المشاركة القريبة “Nearby Share” ليست وليدة اليوم أو الأمس، وإنما كانت تعمل عليها شركة جوجل منذ عام 2019 حتى خرجت لنا في أغسطس من عام 2020 وأعلنت أخيراً عن إمكانية تسمح بمشاركة الملفات بين هواتف الأندرويد، سواء بالاعتماد على اتصال الإنترنت أو بدونه، أيهما كان الأسرع.

الميزة التي حلمنا بها وتخيلناها في هواتفنا الأندرويد أصبحت أخيراً واقع ملموس. فإذا كنت تمتلك هاتف أندرويد يعمل بنظام أندرويد 6 أو الأحدث منه، فيمكنك الآن مشاركة الصور والروابط والملفات ومقاطع الفيديو وأي محتوى آخر. ستكون قادراً على مشاركة التطبيقات وجهات الاتصال أيضاً مع أي هاتف أندرويد في “غمضة عين”، وهذا بفضل ميزة Nearby Share.

الأفضل من كل ذلك، أن شركة جوجل تؤكد أنها الطريقة الأفضل والأكثر أماناً لمشاركة الملفات. والآن تعالى بنا لنتدرج سوياً حتى نرى كيفية تفعيل ميزة Nearby Share على هاتفك الأندرويد وكيف يمكنك الاستفادة منها.

كيفية تفعيل ميزة المشاركة القريبة Nearby Sharing

أولاً توجه إلى تطبيق إعدادات الهاتف ثم مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى تطبيق جوجل، ثم قم بالنقر على الأمر اتصالات الأجهزة. إذا كان هاتفك الأندرويد يدعم ميزة المشاركة عن قرب “Nearby Sharing” فسوف تجدها أمامك مباشرة في هذه الصفحة، والآن قم بالنقر فوق المشاركة عن قرب.

الآن، ستجد نفسك في واجهة “المشاركة عن قرب”. يمكنك من هنا تفعيل الميزة أو تعطيلها، يمكنك اختيار حساب جوجل الخاص بك واستبداله بحساب آخر، ويمكنك تغيير أسم الجهاز.

تعتمد ميزة المشاركة القريبة على اتصال البلوتوث، أو اتصال البلوتوث منخفض الطاقة، أو WebRTC، أو الإنترنت عبر الواي فاي أو بيانات الهاتف. يمكنك تحديد ما إذا كنت لا تريد أن يتم الاعتماد على اتصال بيانات الجوال أبداً. قم باختيار WiFi فقط أو بدون انترنت لكي يتم الاعتماد على اتصال البلوتوث فقط.

وكذلك من “مستوى ظهور الجهاز” يمكنك تعيين هاتفك لكي يبقى مخفياً أو يظهر للجميع أو بالتحديد لبعض جهات الاتصال.

كيف تعمل ميزة المشاركة عن قرب على هواتف الأندرويد؟

في أي وقت وجدت أمامك ميزة المشاركة عن قرب، فهذا يعني أنك قادر على استخدامها والاستفادة منها. سواء كنت تريد مشاركة صور، مقاطع فيديو، تطبيقات، موقعك الجغرافي، وأي شيء أخر. فقط كل ما عليك أن تتوجه إلى الشيء أو الملف الذي تريد مشاركته، ثم النقر على أيقونة المشاركة، وفوراً ستجد أمامك ميزة المشاركة عن قرب والتي يمكنك اختيارها.

وبمجرد أن يتم التعرف على هواتف الأندرويد المجاورة لك، يمكنك النقر على اسم الهاتف الذي تود مشاركة البيانات معه. سيكون على المستلم أن ينقر فوق زر الموافقة لكي تتم عملية الاقتران واستقبال البيانات. وهذا هو كل شيء

توجه إلى أي تطبيق على متجر جوجل بلاي ثم قم بالنقر على رمز الثلاث نقاط الرأسية واختار من القائمة المنسدلة رمز المشاركة. سيظهر لك على الفور جميع سبل المشاركة، اختار المشاركة عن قرب. سوف تبدأ عملية البحث ويمكنك تحديد الهاتف بالنقر على اسمه وهو سيقوم بقبول المشاركة ثم ستتم عملية مشاركة التطبيق.

كلمة أخيرة

ميزة المشاركة عن قرب من جوجل هي ميزة رائعة لطالما تمنيناها. لقد آتت متأخرة 10 أعوام تقريباً عن ميزة AirDrop، ولكن أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي على الإطلاق.