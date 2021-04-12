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حقنة خاطئة تجبر فيفي عبده على إجراء عملية جراحية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن خضوعها لعمل جراحي، بعدما أعطاها أحدهم حقنة خاطئة في ظهرها.

وقالت النجمة المصرية في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع إنستجرام، إنّها أجرت علمية جراحية منذ ساعتين وذلك بسبب حقنة خاطئة أعطاها إياها ولد.

وطلبت من جمهورها الدعاء لها، حيث قالت: ادعولي بحق الشهر الفضيل، وأكدت على أنّها تتعرض لإشاعات عديدة تتعلق بصحتها، لكن في هذه المرة كان الأمر حقيقياً.

وقدّمت في ختام مقطعها التهاني للأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، وتمنت الخير للأمة العربية والإسلامية، ودوام والصحة للجميع.

يُذكر أنّ فيفي عبده بدأت مسيرتها الفنية كراقصة قبل أن تتحول لفنانة وتُقدم مجموعة من الأعمال أبرزها مازال النيل يجري، فيلم امرأة واحدة لا تكفي، ومسلسل مملكة الغجر الذي يعد آخر أعمالها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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