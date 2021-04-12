إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا إصابتها وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا، وقالت إنّ الإصابة منعتها من الظهور في حلقة “تغير الكوكب” الذي تبثه قناة MTV اللبنانية رغم انتشار دعاية الحلقة.

وأعادت نيكول نشر التغريدة التي نشرها البرنامج على حسابه في تويتر، والتي برر من خلالها سبب غياب نيكول عن الحلقة المنتظرة، وعلقت عليها بالقول: حمداً لله على كل شيء.

وكانت الفنانة اللبنانية قد عبّرت في وقت سابق عن غضبها من استمرار الحجر بسبب فيروس كورونا، حيث نشرت صوراً لها على إنستجرام من داخل بيتها وهي ترتدي الحجاب، وقالت: “ليالي الحجر مستمرة، وستمر معها أحلى ليالي العمر”، في إشارة إلى مللها من الحجر الذي حرمها من القيام بنشاطاتها المفضلة.

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