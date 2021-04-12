تسريبات تكشف مواصفات ساعة هواوي الجديدة

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة هواوي الصينية، عن استعداد الشركة لإطلاق ساعة مميزة تُنافس بها ساعات سامسونغ وأبل، ستُطلق عليها Watch3.

وقالت الشركة الصينية إنّها ستُزود ساعاتها الجديد بمعالج قوي، ونظام تشغيل HaromyOS.

وستُزود هواوي ساعتها بمجموعة من التقنيات، التي تساعد المستخدم على التحكم فيها من خلال الأوامر الصوتية.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية تعمل لمدة 8 ساعات في الشحنة الواحدة، وشريحة eSIM، بالإضافة لإمكانية توفير اتصال عبر الشبكات الخليوية، كما ستضم ميكروفونات لإجراء المكالمات، ومكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى.

ومن خلال هذه الساعة، سيكون المستخدم قادراً على تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإرسالها إلى جهات الاتصال.

بالإضافة إلى ذلك فستحتوي الساعة حساسات خاصة لقياس معدلات نبض القلب، وقياس معدلات النشاط البدني.

يشار إلى أنّ التسريبات لم تستطع الكشف عن سعر الساعة الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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