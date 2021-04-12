هرباً من الشرطة.. شاب يقفز من نافذة الفندق ويخسر حياته

تُوفي شاب بلجيكي لم تُكشف هويته، بعدما سقط من نافذة فندق “أنتويرب” الواقع في مدينة أنتويرب بارت دي وافير البلجيكية أثناء هروبه من الفندق.

وكانت الشرطة البلجيكية قد داهمت الفندق بعد ورود شكاوى تتعلق بالضوضاء، وبإقامة حفل بحضور عدد يزيد عن المسموح به، الأمر الذي دفع 8 شبان للفرار منها.

وقالت الشرطة إنّ الشاب المتوفي والبالغ من العمر 21 عاماً، حاول تسلّق النافذة قبل أن يسقط ويتوفى.

وأكد المسؤولون محاولتهم إنعاش الشاب ريثما تصل فرق الإغاثة دون جدوى، ليفارق الحياة وسط ذهول الجميع.

من جهةٍ أخرى فتحت السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث، لمعرفة الأسباب التي أدت لوفاة الشاب.

الجدير بالذكر أنّ بلجيكا تفرض قوانين صارمة على إقامة التجمعات والحفلات التي تضم عدة أشخاص، وتُغرم الأشخاص الذين يحضرون هذه الحفلات بـ750 يورو، في حين تفرض على منظمي الحفلة غرامة بقيمة 4000 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية