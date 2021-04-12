نقص الكالسيوم.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية أهمية الكالسيوم للجسم، لدوره الكبير في تعزيز صحة العضلات والأعصاب.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب نقص الكالسيوم بالتغذية الفقيرة بالكالسيوم، سوء امتصاص الجسم للكالسيوم بسبب بعض المشاكل الصحية، ونقص الفيتامين د، وفي بعض الحالات قد يكون السبب خللا هرمونيا أو قصورا في وظيفة الكلى يؤدي للتخلص الكالسيوم من الجسم.

وقالت إنّ أعراض نقص الكالسيوم في الجسم تتمثل في هشاشة العظام، التعرض للكسور بشكل مستمر، ظهور تسوس في الأسنان، تقلصات العضلات، وباطن الساق.

وللتغلب على نقص الكالسيوم دعت الجمعية الألمانية الناس لتناول الأغذية الغنية به كمنتجات الألبان، الخضراوات، السبانخ، والبطاطا الحلوة، بالإضافة لإمداد الجسم بفيتامين د، وتناول أقراص الكالسيوم شرط أن يكون هذا الأمر تحت الإشراف الطبي.

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