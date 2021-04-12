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غوغل تُطلق رصاصة الرحمة على تطبيق Google Shopping

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت شركة غوغل الأمريكية إغلاق تطبيق Google Shopping، والاستمرار بدعم المستخدمين من خلال المتصفح.

وبررت غوغل الأمر بأنّ التطبيق الذي أطلقته في العام 2019 في أمريكا، والذي يُقدّم خدمات التسوق الشخصي على الهاتف، فشل في تحقيق شعبية كبيرة بين المستخدمين.

ويُقدّم تطبيق Google Shopping ميزة جمع المنتجات في قوائم من منافذ بيع مختلفة، وذلك لكي يُقدّم للمستخدمين فرصة للمقارنة بين الأسعار، بالإضافة لإرسال تنبيهات للمستخدم عند طرح أسعار جديدة لمنتجات يبحث عنها، أو في حال ظهور عروض جديدة على المنتجات.

وأكدت الشركة الأمريكية أنّ التطبيق سيبقى متاحاً على الأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس حتى شهر يونيو القادم، على أن يتم إغلاقه بشكلٍ نهائي بعد هذا التاريخ

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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