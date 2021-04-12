هاتف صيني جديد بمعالج متطور للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة أوميديجي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ مناسب للاستخدامات الشاقة، أطلقت عليه Bison GT.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio G95 الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Mail-G76MC4، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للأولى، 16 ميغا بيكسل للثانية، و5 ميغا بيكسل للثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5150 ميلي أمبير، مستشعر للبصمات، مقياس للضغط لقياس ضغط الهواء والارتفاع.

ويتميز هذا الجهاز بقدرته على تحمّل السقوط من ارتفاع 1.5 متر، الغمر المؤقت تحت الماء، ضغط الماء العالي، وفق معايير IP68، IP69K، وMIL-STD-810G.

يشار إلى أنّ الشركة الصينية لم تُقدّم أي معلومات حول سعر الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية