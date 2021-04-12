نوكيا تُطلق هاتفاً جديداً بسعر رخيص

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن هاتفٍ جديدٍ بسعرٍ رخيص أطلقت عليه Nokia G20.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G35، ومعالج رسوميات Power VR GE 8320، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت نوكيا جهازها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة، ودقة عرض 1600*720 بيكسل، ومعدل سطوع 269 شمعةم2.

وستأتي الكاميرا الأمامية في هذا الجهاز بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل إلى 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، منفذ USB Type-C2.0، وواي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

الجدير بالذكر أنّ نوكيا ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 160 دولارا أمريكيا.

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