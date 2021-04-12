فيلم نومادلاند يظفر بجائزة “البافتا” البريطانية

ظفر الفيلم الأمريكي نومادلاند (أرض الرحالة) بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز البافتا، التي تُعد أرفع جوائز السينما البريطانية.

كما تمكن الفيلم الذي يروي قصة مجتمع من سكان البيوت المتنقلة من الفوز بـ4 جوائز، في حفل عبر الإنترنت للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

حيث فاز الفيلم بجائزة أفضل ممثلة لبطلة الفيلم ماكدورماند، جائزة أفضل مخرج لكلوي جاو، وجائزتين غيرهما.

يُذكر أنّ فيلم نومالاند يُعد من أبرز الأفلام المرشحة لنيل جوائز الأوسكار في هذا العام، وذلك بفضل الإنتاج الضخم والقصة الرائعة التي تناولها الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية